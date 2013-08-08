В вагоне метро Нью-Йорка обнаружили акулу (фото)
07:56, 08 августа 2013Курьёзы
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В вагоне нью-йоркского метро найдена мертвая акула.
Мертвая акула в метро Нью-Йорка / Фото: @ NYMag
Кондуктор метро Нью-Йорка обнаружил в одном из вагонов подземки мертвую акулу, пишет USA Today. Как рассказали в местном управлении городского транспорта, пассажиров вагона попросили покинуть помещение. После этого кондуктор запер вагон, и поезд продолжил следование до конечной станции.
Там акулу положили в мусорный мешок и выбросили. Судя по фотографиям, появившимся в интернете, длина акулы составляет примерно 1,2 м.
В управлении городского транспорта заявили, что не ищут автора этих снимков. По словам чиновников, «им есть, чем заняться».
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