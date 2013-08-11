В Одессе в страшном ДТП при участии работника прокуратуры погиб мужчина (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, ДТП при участии автомобилей ВМW и ЗАЗ произошло 10 августа в 7.20 утра на ул. Космонавтов.

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«Проверкой установлено, что один из участников этого происшествия является работником районной прокуратуры», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, водитель и пассажир автомобиля ЗАЗ получили телесные повреждения, один из мужчин от полученных травм умер в лечебном заведении. Другой находится в больнице, состояние потерпевшего стабильное, проинформировали в прокуратуре.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы от 3 до 8 годов.

По данным пресс-службы, сотрудник прокуратуры на время следствия отстранен от занимаемой должности, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Для обеспечения объективности расследования этого уголовного производства оно поручено следственному отделу прокуратуры Одесской области. Создана следственная группа из числа опытных работников, отмечается в сообщении.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также назначен ряд экспертиз, в том числе на содержание алкоголя в крови участников ДТП.

«Ход досудебного расследования по уголовному производству взят на контроль прокуратуры области. Будет обеспечено полное, всестороннее и объективное расследование этого дела», - заверили в прокуратуре.