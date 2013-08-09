Российские морские пехотинцы начали двухмесячные учения в Крыму

«Личный состав отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота приступил к выполнению задач двухмесячного полевого выхода на морском десантном полигоне Опук под Феодосией. Часть личного состава и гусеничная техника доставлены на полигон большими десантными кораблями ЧФ, а колесная техника прибыла своим ходом, проделав 350-километровый марш из Севастополя. Силами передовой группы обеспечения на полигоне развернут палаточный лагерь, оборудована стоянка для бронетехники и автотранспорта, пункт боепитания и места для хранения оружия", - цитирует сообщение представителя ЧФ РИА «Новости».

Всего в учениях, которые завершатся в сентябре, принимают участие более 600 человек и более ста единиц техники.

"К участию в полевом выходе привлечены гаубичный самоходный артиллерийский дивизион, десантно-штурмовой батальон, батальон материально-технического обеспечения, миномётная батарея, инженерно-десантная рота, рота связи, а также медицинское подразделение", - перечислено в сообщении.

Справка УНИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможным продлением еще на пять лет.