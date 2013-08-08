Главное за день: обзор топ-новостей

Подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:

Янукович и триатлонисты не поделили дорогу на День Независимости

Организаторы международных соревнований по триатлону Kiev Triathlon Cup, которые планировалось провести в столице в День Независимости объявили об отмене соревнований. Об этом сообщается на сайте организаторов Kiev Triathlon Cup. Как говорится в сообщении, оргкомитет "Kiev Triathlon Cup" получил письмо от Управления госохраны президента, в котором указывалось на невозможность проведения соревнований на запланированном маршруте, "поскольку эта трасса, на которой планировался старт, используется как маршрут передвижения президента в День Независимости Украины".

В Крыму экскурсионный автобус столкнулся с тремя авто: 13 пострадавших

На Керченском шоссе (Автономная Республика Крым) произошла авария с участием четырех автомобилей: «ГАЗ ВТ», Daewoo Lanos, Mazda, микроавтобус Mercedes Sprinter. По предварительным данным, пострадало 13 человек, они доставлены в Феодосийский городскую больницу.

Яценюк проиграл Клюеву в суде - он заплатит 229 гривен 40 копеек

Суд обязал Яценюка опровергнуть заявление о якобы причастности Клюева в организации провокаций во время акции в Киеве 18 мая. Яценюк после суда заявил: «Обжаловать некуда - там еще более продажные судьи». «Пусть Клюев ждет заседания Верховной Рады и включает телевизор. Он услышит, как я выполню это заказное решение суда с трибуны парламента », - добавил Яценюк.

В ДТП в Крыму пострадали 11 россиян, 2 белоруски и 3 украинца (видео)

В ДТП под Феодосией (АР Крым) с участием четырех транспортных средств пострадали 11 россиян, 2 белорусов и 3 украинца.

Украина требует от России закрыть дело против уцелевшего рыбака

Украина требует от российских правоохранительных органов закрыть дело против украинского рыбака Александра Федоровича, выжившего в аварии украинского баркаса и катера пограничной службы России в Азовском море.

В Горловке похоронили пятерых погибших работников «Стирола»

В Горловке (Донецкая область) сегодня, 8 августа, похоронили 5 работников концерна «Стирол», погибших во время аварии 6 августа.

Мэр Ивано-Франковска на велосипеде попал под грузовик - источник

Сегодня в ДТП в Сколевском районе Львовской области пострадал городской председатель Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус. Анушкевичус катался на горном велосипеде и внезапно потеряв управление выехал на проезжую часть автотрассы и попал под колеса грузового автомобиля "Урал". Пострадавший с травмами был госпитализирован в больницу.