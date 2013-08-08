В Горловке похоронили пятерых погибших работников «Стирола»

Как передает корреспондент УНИАН, данный факт подтвердили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Также, по информации Горловского городского совета, в сегодня в 15.00 на всех предприятиях всего холдинга OSTCHEM память о погибших сотрудниках «Стирола» почтили минутой молчания.

По информации местного сайта Gorlovka.ua, в Горловке похоронили Вячеслава Олейника и Виктора Горбунова на кладбище в поселке Румянцево, Романа Мокринского и Николая Степанского на Октябрьском кладбище, а Александра Кытманова на Центральном кладбище города. На прощальной панихиде коллеги погибшего 26-летнего Кытманова рассказали, что Александр на момент аварии отработал всего один день на предприятии, сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» авария на аммиакопроводе произошла 6 августа во время планового капитального ремонта. На трубопроводе произошла разгерметизация, и выброс жидкого аммиака. Пять сотрудников цеха погибли, еще 24 - были госпитализированы с ожогами и отравлением, еще один работник находится на амбулаторном лечении.

Погибли: Горбунов Виктор, 43 года, бригадир-монтажник; Кытманов Александр, 26 лет, монтажник; Олейник Вячеслав, 35 лет, монтажник; Степанский Николай, 47 лет, электрогазосварщик; Мокринский Роман, 29 лет, монтажник.

В связи с аварией на заводе «Стирол», по решению исполкома 8 августа в городе Горловка объявлен днем траура. Решением исполнительного комитета городского совета также образована комиссия для оказания помощи пострадавшим и организации похорон погибших.

Сегодня, 8 августа, в реанимации скончался еще один из пострадавших на «Стироле». Таким образом, число жертв аварии возросло до 6 человек.

Министр социальной политики Украины Наталия Королевская пообещала, что семьи погибших получат одноразовую помощь в размере пятилетней зарплаты погибшего. Пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, которая будет оплачена за счет Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве. В случае же, если они утратят трудоспособность, им будет произведена одноразовая страховая выплата.

Концерн «Стирол» намерен выплатить по 1 млн грн семьям сотрудников, погибших в результате выброса аммиака.