Украина требует от России закрыть дело против уцелевшего рыбака

Украина требует от российских правоохранительных органов закрыть дело в отношении украинского рыбака Александра Федоровича, выжившего при аварии украинского баркаса и катера Пограничной службы России в Азовском море.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил генеральный консул Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко.

«Следователи до сих пор не передали дело в прокуратуру, которая должна закрыть дело или дальше передать в суд. Суд решает, виновен он или не виновен. Украина не рассчитывает, а настаивает на том, чтобы прокуратура дело закрыла», - сказал Москаленко и добавил, что следователи уклоняются от ответа, когда это будет сделано.

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Он отметил, что украинские представители уже давно изложили свои аргументы и отправили их в представительство МИД России в Краснодарском крае.

Москаленко подчеркнул, что украинский консул лично встречался со следователем, и в настоящее время не совсем понял, почему они медлят с передачей дела в прокуратуру.

Москаленко отметил, что обвинение в браконьерстве по адресу украинского рыбака абсолютно безосновательны.

«Следователь говорит, что Федорович привлекается в качестве свидетеля, но при этом к нему применена мера пресечения - подписка о невыезде», - сказал он.

Генконсул подчеркнул, что украинская сторона «тысячу раз» отмечала, что Азовское море находится в общем пользовании Украины и России согласно двустороннему договору, поэтому говорить о браконьере не логично. Кроме того, нет доказательств того, что Федорович занимался браконьером.

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«Сетки, которые нашли через три дня, мог поставить, кто угодно, доказать это невозможно, кроме того, на баркасе не было ни сеток, ни рыбы», - сказал он.

Также Москаленко отметил, что это дело находится на постоянном контроле украинских консулов, и заявления Федоровича о том, что его бросили на произвол судьбы, не отвечают действительности.

«Наши консулы с ними четыре раза лично встречались. Когда он попал в больницу, там сначала требовали деньги за лечение, но именно консульство сделало так, чтобы оплата лечения и операция были за счет российской стороны», - отметил Москаленко.

При этом он заметил, что по-человечески понимает Федоровича, ведь он попал в очень сложную ситуацию и находится в посттравматическом состоянии, но у него есть прямые контакты украинских представителей.

«Мы этим делом занимаемся в первую очередь, и делаем все возможное, что от нас зависит», - отметил Москаленко.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четыре рыбака погибли. Одного члена экипажа – Федоровича - спасли.

22 июля военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой. Дело возбуждено по статье "Нарушения правил кораблевождения", которой предусматривается до семи лет лишения свободы.

22 июля газета "Вести", ссылаясь на анонимные источники в селе Безымянное, откуда родом погибшие рыбаки, написала, что их односельчане рассказывают, что российские пограничники открыли огонь из автоматов во время преследования лодки.

В эксклюзивном интервью ТСН рыбак Федорович заявил, что катер российских пограничников преднамеренно протаранил украинский баркас.