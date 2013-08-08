Яценюк проиграл Клюеву в суде - он заплатит 229 гривен 40 копеек
Суд обязал Яценюка опровергнуть заявление о якобы причастности Клюева к организации провокаций во время акции в Киеве 18 мая.
Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева к председателю парламентской фракции “Батькивщина” Арсению Яценюку относительно распространения недостоверной информации о якобы причастности Клюева к организации провокаций 18 мая во время митинга оппозиции, и обязал Яценюка опровергнуть информацию на ближайшей сессии Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, решение суда зачитала судья Вита Бортницкая.
“Определить недостоверной, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную Яценюком на заседании Верховной Рады 21 мая, следующего содержания: организована провокация секретарем СНБО Клюевым”, - говорится в решении суда.
Кроме того, суд обязал Яценюка опровергнуть свое заявление относительно Клюева на ближайшем после вступления в силу судебного решения сессии ВР.
Кроме того, суд обязал взыскать с Яценюка в пользу Клюева возмещения в сумме 229 грн 40 коп.
Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве происходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.
Во время акции оппозиции произошло столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.
Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, которые снимали драку.
21 мая в парламенте Яценюк заявил, что провокационные события во время политических акций 18 мая в Киеве происходили с согласия Президента Украины Виктора Януковича и были организованы Клюевым и Министерством внутренних дел.