Яценюк проиграл Клюеву в суде - он заплатит 229 гривен 40 копеек

Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева к председателю парламентской фракции “Батькивщина” Арсению Яценюку относительно распространения недостоверной информации о якобы причастности Клюева к организации провокаций 18 мая во время митинга оппозиции, и обязал Яценюка опровергнуть информацию на ближайшей сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, решение суда зачитала судья Вита Бортницкая.

“Определить недостоверной, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную Яценюком на заседании Верховной Рады 21 мая, следующего содержания: организована провокация секретарем СНБО Клюевым”, - говорится в решении суда.

Кроме того, суд обязал Яценюка опровергнуть свое заявление относительно Клюева на ближайшем после вступления в силу судебного решения сессии ВР.

Кроме того, суд обязал взыскать с Яценюка в пользу Клюева возмещения в сумме 229 грн 40 коп.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве происходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошло столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, которые снимали драку.

21 мая в парламенте Яценюк заявил, что провокационные события во время политических акций 18 мая в Киеве происходили с согласия Президента Украины Виктора Януковича и были организованы Клюевым и Министерством внутренних дел.