Мэр Ивано-Франковска на велосипеде попал под грузовик - источник

Об этом сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

Согласно полученной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло около 9.20 вблизи села Урич Сколевского района.

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Анушкевичус катался на горном велосипеде и внезапно потеряв управление выехал на проезжую часть автотрассы и попал под колеса грузового автомобиля „Урал”. Потерпевший с травмами был госпитализирован в больницу.

В пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, корреспонденту УНИАН сообщили, что сегодня в Сколевском районе зафиксировано ДТП с участием велосипедиста, который попал под колеса грузового автомобиля и в результате ДТП получил перелом руки и ушибы тела.

“Обстоятельства ДТП расследуются”, - сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Однако, в ГАИ отказались предоставить информацию о личности потерпевшего.