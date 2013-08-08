В Крыму экскурсионный автобус столкнулся с тремя авто: 13 пострадавших

Сегодня, 8 августа, спасателям поступило сообщение о том, что на Керченском шоссе (Автономная Республика Крым) произошла авария при участии четырех автомобилей: «ГАЗ ВТ», Daewoo Lanos, Mazda, микроавтобус Mercedes Sprinter.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в экскурсионном микроавтобусе, который следовал по маршруту «Керчь-Бахчисарай», находились 16 человек.

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По предварительным данным пострадали 13 человек, которые доставлены в Феодосийскую городскую больницу. Состояние потерпевших в настоящее время уточняется.

На место происшествия выезжали спасатели, врачи скорой медицинской помощи, работники милиции.