В МИД говорят, что они пытаются защитить украинского рыбака в России

Министерство иностранных дел Украины принимает меры, направленные на обеспечение защиты прав и законных интересов украинского рыбака, пострадавшего в результате инцидента с российскими пограничниками в Азовском море, а также с целью его скорейшего возвращения на Родину.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель директора департамента информационной политики МИД Украины Елена Ващенко.

«7 августа состоялась встреча консула Украины в Ростове-на-Дону с потерпевшим гражданином Украины, а также с его адвокатом, и состоялся разговор со следователем, который ведет это дело», - сообщила Ващенко.

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По ее словам, 30 июля в МИД состоялись внеочередные украинско-российские консультации, в ходе которых российской стороне было заявлено ходатайство относительно проведения совместного расследования инцидента, а также обеспечения беспрепятственного возвращения потерпевшего на Родину, принимая во внимание гуманитарный характер дела и состояние его здоровья.

МИД Украины во взаимодействии с посольством Украины в РФ и Генконсульством Украины в Ростове-на-Дону обеспечивает консульское сопровождение возбужденного российскими компетентными органами уголовного дела, в рамках которого с гражданина Украины взята подписка о невыезде на время проведения следственных действий.

Дело находится на особом контроле руководства МИД Украины, посольства Украины в РФ и Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четыре рыбака погибли. Одного члена экипажа спасли.

22 июля военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил кораблевождения", которой предусматривается до семи лет лишения свободы.

22 июля газета "Вести", ссылаясь на анонимные источники в селе Безымянное, откуда родом погибшие рыбалки, написала, что их односельчане рассказывают, что российские пограничники открыли огонь из автоматов во время преследования лодки.

В эксклюзивном интервью ТСН уцелевший рыбак Александр Федорович заявил, что катер российских пограничников умышленно протаранил украинский баркас.