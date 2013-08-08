Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Посол Грузии в Украине Михаил Уклеба.

Касаясь вопроса сотрудничества двух стран в области туризма, посол отметил, что в 2012 году более 70 тысяч украинских туристов посетили Грузию, что на 29% больше, чем в 2011 году.

По словам посла, в первой половине 2013 года рост туризма составил, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, 73%, то есть около 50 тысяч украинских туристов посетили Грузию.