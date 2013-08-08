50 тысяч украинских туристов посетили Грузию
02:50, 08 августа 2013Общество
933 0
В первой половине 2013 года около 50 тысяч украинских туристов посетили Грузию – это на 73% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Посол Грузии в Украине Михаил Уклеба.
Касаясь вопроса сотрудничества двух стран в области туризма, посол отметил, что в 2012 году более 70 тысяч украинских туристов посетили Грузию, что на 29% больше, чем в 2011 году.
По словам посла, в первой половине 2013 года рост туризма составил, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, 73%, то есть около 50 тысяч украинских туристов посетили Грузию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter