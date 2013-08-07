В этом году Украина соберет 9,4 миллиона тонн овощей

Для того же, чтобы сохранить стабильную цену на овощи и сделать их доступными круглый год, государство продолжает сооружать овощехранилища. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"В этом году мы будем иметь высокий урожай не только зерновых, но и плодово-овощной продукции. Прогнозируется, что будет собрано около 9,4 млн т овощей. Поэтому внутренние потребности, которые составляют не более 7,3 млн т, будут полностью обеспечены. Что касается ценовой ситуации, то она останется стабильной, поскольку мы активно боремся со спекулянтами на рынке плодово-овощной продукции", - отметил министр.

Так, в Украине будет собран высокий урожай овощей "борщевого" набора, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей. Капусты в этом году соберут около 1,8 млн т, свеклы - 860 тыс. т, моркови - 865 тыс. т и лука - более 1 млн т.

Николай Присяжнюк отметил, что перед министерством стоит задача не просто способствовать сбору высокого урожая, но и обеспечить его хранение.

"Без наличия специальных хранилищ хранение высоких урожаев может оказаться проблематичным. Поэтому, чтобы работа аграриев, которые собирают такой большой объем плодово-овощной продукции, не была напрасной, правительство помогает строить хранилища. Так, в 2011-2012 годах при содействии государства были построены 104 овощехранилища. А в ближайшие два года в Украине появятся еще 16 хранилищ емкостью 140 тыс. т", - добавил глава ведомства.