Жертва врадиевского изнасилования почти не выходит из дома (видео)

Жертва врадиевского изнасилования Ирина Крашкова после выписки из больницы вернулась домой, но из своего дома почти не выходит, - рассказывает ТСН.

Соседи отмечают, что все из-за плохого самочувствия - ей донимают сильные головные боли от полученной черепно-мозговой травмы.

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Ирине предстоит длительное лечение, рассказывают соседи. Через месяц она будто вновь должна поехать в Николаев. Женщине еще должны сделать операцию по установке титановой пластины, чтобы закрыть пораженные участки черепа.