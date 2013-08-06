Жертва врадиевского изнасилования почти не выходит из дома (видео)
09:58, 06 августа 2013Общество
3017 0
Ирина Крашкова еще чувствует себя плохо и почти не появляется на публике.
Жертва врадиевского изнасилования Ирина Крашкова после выписки из больницы вернулась домой, но из своего дома почти не выходит, - рассказывает ТСН.
Соседи отмечают, что все из-за плохого самочувствия - ей донимают сильные головные боли от полученной черепно-мозговой травмы.
По теме: Жертву «врадеевского изнасилования» выписали из больницы
Ирине предстоит длительное лечение, рассказывают соседи. Через месяц она будто вновь должна поехать в Николаев. Женщине еще должны сделать операцию по установке титановой пластины, чтобы закрыть пораженные участки черепа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter