«Врадиевским насильникам» вручили уведомление о новом подозрении

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, по словам заместителя прокурора области Дмитрия Ефименко, действия подозреваемых переквалифицированы с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, подозреваемому Сергею Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а милиционерам Дмитрию Полищуку и Евгению Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения а также ряда служебных преступлений.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Полищук и егерь Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

За сокрытие обстоятельств происшествия был задержан уже уволенный по приказу министра внутренних дел начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из подозреваемых создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Михаил Кудринский, задержанный по подозрению в сокрытии материалов дела о ”врадиевских насильниках”.