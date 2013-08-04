Выживший после аварии в Азовском море рыбак готовится к допросу

Об этом рассказал адвокат рыбака Петр Устименко.

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«Как только обвинение будет предъявлено, мы начнем знакомиться с материалами дела, - говорит адвокат. - Российская сторона утверждает, что в Азовском море на месте ЧП нашли сети с рыбой. Ну, знаете ли, при желании в Азовском море можно найти кучу браконьерских сетей, к тому же наши рыбаки вышли в море 16:30, а столкновение произошло в 17:10, потому они просто не успели бы эти сети установить». Петр Устименко добавил, что из больницы Александра Федоровича выписали, он живет на съемной квартире, сообщают Вести.

Супруга «ейского узника» Марина добавила, что Александр все равно чувствует себя очень плохо - у него температура и проблемы с почками.

Вечером 17 июля катер береговой охраны пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. В лодке было пятеро рыбаков - Юрий Бойко, Дмитрий Дараган, Сергей Ерохин, Евгений Дудник и Александр Федорович. Два рыбака погибли, поиск еще двоих продолжался длительное время.

Федоровичу удалось выжить - его доставили в больницу Ейска.