В Донецке ГАИ просит водителей объезжать сегодня стороной «Донбасс Арену»

Для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения транспортных заторов во время проведения сегодня футбольного матча «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев) Госавтоинспекция г.Донецка рекомендует всем владельцам транспортных средств заранее скорректировать свои маршруты движения в объезд центральной части города и улично-дорожной сети, прилегающей к стадиону «Донбасс Арена».

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Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Донецка.

В Госавтоинспекции напомнили, что за час до начала матча (19.00 – УНИАН) движение автомобилей по всему транспортному периметру, примыкающему к стадиону, будет частично ограничено.

В связи с тем, что на время футбольного матча на проезжей части, прилегающей к стадиону, паркуется большое количество автобусов, прибывающих с болельщиками, водителям транспортных средств необходимо выбирать скорость движения с учетом значительного уменьшения пропускной способности дороги, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

ГАИ просит также водителей обеспечить минимальную скорость при проезде пешеходных переходов, а также по пути следования болельщиков.

Кроме того, ГАИ просит водителей обеспечить беспрепятственный проезд колонн автобусов с болельщиками, которые прибывают на стадион «Донбасс Арена» из Донецкой области и других регионов Украины.