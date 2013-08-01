На трассе Запорожье-Донецк столкнулись три авто: есть погибший, 10 раненых

Как сообщил журналистам начальник Управления ГАИ в Запорожской области Виталий Горьковой, авария произошла в четверг, 1 августа, около 10.00 на 44 км автодороги Запорожье-Донецк.

По, данным Горькового, автомобиль "Опель Астра" не выбрал безопасную скорость движения, не убедился в безопасности маневра и в результате не выбрал безопасную дистанцию, что привело к столкновению его автомобиля с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем "Форд фокус".

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В результате столкновения "Форд фокус" вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "ДЭУ Ланос" после чего его отбросило в кювет. Водитель "Опель Астра" после столкновения с "Форд фокус" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где ударил "ДЭУ Ланос", после чего машину "понесло" и она опрокинулась.

В результате аварии погиб пассажир "Опель Астра", еще 10 человек, находившихся в салонах попавших в ДТП автомобилей, госпитализированы.

По данным УГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области, среди пострадавших 2,5-летний ребенок с матерью – пассажиры "ДЭУ Ланос".

Состояние 2 пострадавших в ДТП мужчин характеризуется медиками, как критическое: они находятся в реанимационном отделении Вольнянской райбольницы.