В Тернополе на милиционеров натравили бойцовскую собаку

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, 30 июля ночью 25-летний местный житель пришел в пивной павильон и начал разбрасывать товар, оскорблять работников и посетителей. Работники заведения вызвали правоохранителей. К моменту, когда прибыл патруль, молодой мужчина сходил домой и вышел на улицу с бойцовской собакой породы амстафф.

Когда милиционеры подошли к нему, чтобы выяснить обстоятельства конфликта, мужчина натравил на правоохранителей собаку, а сам убежал домой.

Чтобы защититься от собаки, патрульные сначала применили резиновую дубинку и слезоточивый газ. Однако такие действия еще больше обозлили бойцовскую собаку. Тогда один из сотрудников милиции вынужден был использовать табельное оружие, произведя выстрел в сторону собаки. После этого пес убежал за хозяином.

Сегодня, 31 июля, в городском отделе внутренних дел была проведена служебная проверка, которая пришла к выводу, что милиционер, применивший оружие, действовал в рамках закона.

В отношении 25-летнего тернополянина открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Предусматривают наказание - штраф или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до четырех лет, или лишение свободы сроком до двух лет.