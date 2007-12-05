”Личность Е.П.Кушнарёва... воплощает целую эпоху”

На доме Харьковского городского совета будет установлена мемориальная доска Евгению Кушнарёву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует сайт Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского председателя – директора Департамента по гуманитарным вопросам Вадима ЛАНДСМАНА.

«С целью увековечения памяти выдающегося государственного и общественного деятеля, - говорится в сообщении, - народного депутата Украины I и V созывов, бывшего председателя Харьковского городского совета народных депутатов и его исполнительного комитета, главы Администрации Президента Украины, председателя Харьковской областной государственной администрации, Почетного гражданина города Харькова Кушнарёва Евгения Петровича члены исполкома решили установить мемориальную доску Е.П. Кушнарёву на здании Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7)».

По информации В.ЛАНДСМАНА, доска будет установлена в день годовщины смерти Е.Кушнарёва - 17 января.

В поданной справке отмечается, что «на посту мэра Е.П.Кушнарёв был одним из инициаторов и вдохновителей создания Ассоциации городов Украины, которую он возглавлял с 1994 по 1997 гг. В 1996 - 2006 гг. Е.П.Кушнарёв занимал ряд высоких государственных должностей областного и государственного уровня, при этом в своей работе он уделял большое внимание развитию экономического и интеллектуального потенциала г. Харькова, именно при его поддержке было продолжено строительство 4-й линии Харьковского метрополитена, проведен целый ряд других важных в жизни города мероприятий. В целом личность Е.П.Кушнарёва как общественного, политического деятеля воплощает собой целую эпоху в жизни Харькова и харьковчан».

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарёв умер 17 января 2007 г. в Изюмской больнице от полученного накануне ранения на охоте.

По факту смерти Е.Кушнарёва прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по статье «убийство по неосторожности».

Согласно официальной информации прокурора области Василия СИНЧУКА, Е.Кушнарёв был ранен выстрелом из охотничьего карабина, который осуществил помощник-консультант народного депутата Дмитрия ШЕНЦЕВА Дмитрий ЗАВАЛЬНЫЙ.