Газпром: Украина и Россия подписали контракты

Сегодня Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году. Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации ОАО "Газпром" со ссылкой на председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА.

"Сегодня были подписаны контракты на поставку газа на Украину в 2008 году", – сказал А.МИЛЛЕР.

При этом он отметил, что "достигнутые договоренности по цене на газ для Украины, а также по условиям его транзита создают дополнительные гарантии стабильности поставок российского газа европейским потребителям и являются логичным взаимовыгодным шагом, направленным на формирование прозрачных рыночных отношений в газовой сфере между Россией и Украиной".

Как уточнили УНИАН в "Газпроме", контракты подписали на поставку - "RosUkrEnergo" и "УкрГазЭнерго", на транзит - "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, контракты на поставку газа в Украину в 2007 году были подписаны между RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) и ЗАО "УкрГаз-Энерго".

Как сообщал УНИАН, 4 декабря т.г. Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м. на границе с Украиной.

Фактически рост цен на газ для Украины составил 38% - со 130 долл. за 1 тыс. куб. м. в 2007 году до 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м в следующем. До последнего момента Украина рассчитывала, что стоимость газа на следующий год не превысит 160 долл. за 1 тыс. куб. м. Именно эта цифра уже заложена в проекте Госбюджета-2008.

Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Цена природного газа для Украины в 2007 году составляет 130 долл. за тыс. куб. м на украинской границе, плата за транзит газа через территорию Украины - 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 км расстояния.