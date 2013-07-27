В США насильника приговорили к 1000 годам тюрьмы без права на помилование

Приговор будет результатом соглашения с прокурорами о признании вины.

Ариэля Кастро арестовали в мае после того, как одной из пленниц удалось бежать из его дома и вызвать представителей власти.

32-летняя Мишель Найт, 27-летняя Аманда Берри и 23-летняя Джина ДеДжизус исчезли в период между 2002 и 2004 годами.

"Вам не выйти на свободу, ясно?", - спросил судья, рассматривавший дело в Кливленде.

"Я понимаю, Ваша честь, - ответил Кастро, сидящий в наручниках в зале суда в оранжевом тюремном комбинезоне. - Я понимаю, что в меня вполне могли бы и книгой бросить".

По соглашению с прокурорами, Кастро получит дополнительный приговор в 1000 лет заключения, а его имущество конфискует государство.

Документ также предусматривает, что ему не будут выдвигать других обвинений и не будут применять против него смертной казни.

По словам судьи, существуют планы полного уничтожения дома, в котором Кастро удерживал женщин.

Мужчине предъявлено обвинение по 977 статьям, среди которых два убийства с отягчающими обстоятельствами и многочисленные случаи похищений и изнасилований.

Трех женщин спасли из плена после того, как госпожа Берри выбила двери и с помощью соседа вызвала полицию.

Прибывшие по вызову, освободили Мишель Найт и Джину ДеДжизус, а также шестилетнюю дочь Аманды Берри от Ариэля Кастро.

По данным полиции, мужчина похитил трех женщин, предлагая подвезти их на машине.

Соседи говорят, что ничего не знали о преступных действиях Кастро.

BBC Украина