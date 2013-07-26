Во Львовской области мужчина расстрелял табун лошадей

Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью МВД Украины Светлана Добровольская, сегодня, 26 июля, в 1.30 ночи в Мостиский райотдел милиции обратилась председатель одного из сельских советов Мостиского района, которая сообщила, что неизвестный из огнестрельного оружия расстрелял табун лошадей, которые паслись вблизи села. Она также отметила, что количество погибших животных, а все они принадлежали местным жителям, уточняется.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что погибшие и травмированные кони, по предварительной информации, получили травмы из огнестрельного оружия.

О количестве погибших животных в милиции не сообщили.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое нанесло ущерб в больших размерах) - карается штрафом в размере до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Милиция проводит мероприятия с целью установления личности мужчины, который стрелял в табун лошадей, мотивов этого поступка, а также устанавливается оружие, с помощью которого было совершено преступление.

Как сообщили УНИАН местные жители, трагедия произошла в селе Гусакив Мостиского района. По информации жителей села, расстрелял табун, в котором было около 20 лошадей, бывший работник таможни, который будто является фермером и владельцем земли, на которой паслись животные.

По словам крестьян, почти все лошади получили ранения, несколько из них погибли.