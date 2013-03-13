Из реки возле Шанхая уже извлекли 6 тысяч мертвых свиней

Муниципальные власти уверяют жителей, что трупы будут складированы и сожжены вдалеке от людей. Качество воды в реке не изменилось, сообщает официальное агентство «Синьхуа».

«Если вода окажется зараженной, то мы запустим в реку еще несколько тонн химикатов, чтобы очистить воду», - заявил заместитель руководителя водонасосной станции Шанхая Кан Хуйджон.

Сотрудники полиции начали официальное расследование того, как свиньи попали в реку. По данным ветеринарных служб, никаких эпидемий, поражающих животных, в Китае не было.

Стражи порядка предполагают, что мертвые свиньи попали в Шанхай из расположенных выше по течению реки китайских провинций. Возможно, что животные приплыли к городу из провинции Чженцзянь, где несколько дней назад была объявлена эпидемия одной из свиных болезней.

Местные жители предполагают, что дело могло обойтись и без эпидемии. «Часто мы просто сбрасываем трупы животных в реку», - простодушно сообщил агентству Associated Press фермер по имени Му, который живет в одном из маленьких городков на реке Хуаньпу.

Свою точку зрения на проблему высказывают и китайские общественные деятели. По их мнению, мертвые свиньи в реке символизируют порчу, которая проникла в глубины народных масс.

«Это не только проблема экологии, но и проблема общественной морали. Свиньи загрязняют не только реки Шанхая, но и души всего китайского народа», - написал в блоге популярный писатель Ли Миньсен. Каким именно образом души китайцев связаны с мертвыми свиньями, литератор не уточнил.

Russia Today