Украинский альпинист сорвался с высоты 3,5 тысячи метров в Кабардино-Балкарии

Об этом сообщает РИА Новости.

"В 10.45 мск в пятницу поступило сообщение о том, что в Безенгийском ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии при восхождении на гору Пушкина (высота 5,1 тысячи метров) погиб, сорвавшись с высоты 3,5 тысячи метров, альпинист из Украины", - говорится в сообщении ГУМЧС РФ по КБР.

По данным МЧС, группа состояла из двух человек и находилась на начальной стадии восхождения, второй спортсмен при этом не пострадал.

По теме: «Кровавая» Нанга Парбат: раньше убивала природа, теперь – человек

"Планируется осуществить эвакуацию тела погибшего воздушным транспортом фирмы "Продвижение"из Пятигорска", - отмечает ведомство.