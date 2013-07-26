Украинский альпинист сорвался с высоты 3,5 тысячи метров в Кабардино-Балкарии
13:03, 26 июля 2013Общество
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Альпинист из Украины погиб в пятницу при восхождении в горах Черекского района Кабардино-Балкарии.
Альпинист погиб в Кабардино-Балкарии
Об этом сообщает РИА Новости.
"В 10.45 мск в пятницу поступило сообщение о том, что в Безенгийском ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии при восхождении на гору Пушкина (высота 5,1 тысячи метров) погиб, сорвавшись с высоты 3,5 тысячи метров, альпинист из Украины", - говорится в сообщении ГУМЧС РФ по КБР.
По данным МЧС, группа состояла из двух человек и находилась на начальной стадии восхождения, второй спортсмен при этом не пострадал.
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"Планируется осуществить эвакуацию тела погибшего воздушным транспортом фирмы "Продвижение"из Пятигорска", - отмечает ведомство.
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