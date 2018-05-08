«Кровавая» Нанга Парбат: раньше убивала природа, теперь – человек

По первым сведениям, распространенным украинским МИД, в воскресенье, 23 июня, в Пакистане, возле горы Нанга Парбат, были убиты террористами 10 туристов, среди которых – 5 украинцев. Буквально через несколько часов стало известно, что убийцы напали ночью на базовый лагерь альпинистов, где и учинили кровавую бойню, а среди жертв теракта – трое украинских скалолазов, включая легенду украинского альпинизма Игоря Свергуна.

Международная экспедиция из десяти человек (пятеро харьковчан, один киевлянин, двое грузин и двое словаков) отправилась покорять Нанга Парбат 6 июня 2013 года. На момент трагедии, по словам главы Харьковской федерации альпинизма и скалолазания Геннадия Копейки, который общался с выжившими коллегами, группа была разделена – пять человек находились на высоте 6200 метров в промежуточном лагере, еще пятеро отдыхали и ждали своей очереди выхода на маршрут в базовом лагере (4200 метров). «Все погибшие ребята из нашей экспедиции были одеты в одинаковые куртки, поэтому и возникла путаница с цифрами – сразу стали говорить о пятерых погибших украинцах. А на самом деле погибли трое наших ребят и еще двое – из Словакии», - объяснил он.

По предварительной информации, кроме пяти членов нашей экспедиции, погибли также альпинисты из Литвы, Китая, Непала и двое граждан Пакистана (один проводник, который и привел боевиков в лагерь, и один человек, работавший в базовом лагере). Идентификация тел долго была осложнена тем, что погибшие были убиты не то выстрелами в лицо из крупнокалиберного оружия, не то ударами прикладов по нему. У некоторых были украдены паспорта и деньги.

Той ночью на горе находилось несколько разных экспедиций из разных стран, всего – около 50 – 60 человек. Все экспедиции были приостановлены, а спортсмены эвакуированы в Исламабад вместе с телами погибших.

Первыми ответственность за расстрел альпинистов взяли боевики из группировки "Джундуллах" (организация сепаратистов, которые борются за создание независимого государства Белуджистан). Позже участники движения "Талибан" заявили Би-би-си, что это их месть за погибшего лидера, убитого армией США. По словам выживших участников экспедиции, накануне трагедии в базовый лагерь приходили неизвестные люди в белом и уговаривали иностранцев принять ислам…

Выяснить, что произошло на самом деле, и было ли случившиеся террористическим актом или просто убийством и ограблением – предстоит властям Пакистана. Они уже арестовали 37 человек по подозрению в нападении на альпинистов и продолжают прочесывать гору в поисках преступников.

Наши соотечественники из всех экспедиций, оказавшихся в то время на горе – а таких было девять – на данный момент находятся в Исламабаде и ждут отправки домой. Выходить на связь с ними журналистам и родным помогает посольство Украины в Пакистане и лично посол Владимир Лакомов. «Мы уже готовы отправить наших спортсменов домой, но проблема в том, что они были эвакуированы очень быстро и не смогли забрать с горы свое снаряжение и ценные вещи», - объясняет посол. – «Теперь мы стараемся сделать все возможное, чтобы это исправить».

Когда именно это случится, в посольстве пока сказать не могут – не от них зависит. Как и отправка домой тел погибших. «Сегодня нам сообщили, что все судебные медицинские экспертизы уже закончены, но попросили еще несколько дней для завершения всех процедур. Надеюсь, через двое суток мы сможем забрать тела», - отмечает Лакомов.

Пока наши соотечественники живут в отеле Исламабада неподалеку от посольства. По словам Лакомова, сегодня дипломаты провели встречу с представителя турфирм, у которых альпинисты купили туры, и те выразили готовность компенсировать спортсменам расходы на проживание в отелях до момента отъезда в Украину.

Сами альпинисты с готовностью рассказывают журналистам подробности случившегося, но свое состояние описать могут с трудом. Марина Ковба – единственная женщина-альпинистка из Украины, которая находилась на Нарга Парбат той трагической ночью – признается, что до сих пор не может поверить в случившееся.

«У меня все еще ощущение, что мы находимся в каком-то жутком сне, это все настолько неожиданно, абсурдно и жутко, что сложно поверить!» - говорит она.

Той ночью Марина, как, к счастью, и, большинство других альпинистов, находилась в промежуточных лагерях, «на маршруте». О случившемся узнала утром. «Нам сообщили об этом по рации. А уже в течение дня нас всех эвакуировали на вертолетах в Исламабад и мы не смогли забрать с собой даже ценные вещи. К счастью, удалось сообщить родным, что мы все живы-здоровы», - рассказывает она.

С погибшими харьковчанами Марина познакомилась только во время общего пребывания в базовом лагере. «Мы успели там познакомиться. Это были замечательные люди. Альпинизм – это вообще тот вид спорта, в котором самое главное – это люди, которым можешь доверять, круг общения», - отмечает она. По ее словам, все альпинисты, застрявшие в Исламабаде, по возможности помогают друг другу: «Мы стараемся насколько возможно поддержать друг друга и помочь. Посольству нашему спасибо за радушие и отзывчивость».

Кстати, отказываться от альпинизма из-за случившегося Ковба не намерена. «Случилось то, чего нельзя было предвидеть, как, например, взрывы в московском метро. Но ведь никто не перестал из-за этого пользоваться этим транспортом, правда? Тем более, что пакистанские военные уверили нас в том, что, по крайней мере, последние пять лет ничего подобного тут не происходило, а, значит, случившееся было исключением», - уверена спортсменка.

Статистика подтверждает ее слова – последний известный случай убийства в этом районе случился в 2001 году, тога были убиты два чешских туриста, но они не были скалолазами, именно альпинисты не становились жертвами убийств никогда.

Пока в Исламабаде ждут отправки домой, а в районе Нанга Парбат ищут следы преступников, в Харькове принимают соболезнования родные и близкие погибших.

«Нам каждый день звонят из России, Белоруссии, США, Израиля с выражениями соболезнований и предложениями помощи», - рассказывает Геннадий Копейка.

По его словам, все погибшие были людьми, влюбленными в альпинизм. Свергун в этом виде спорта вообще был легендой. Сам организовывал и руководил сложными экспедициями. В альпинизм пришел, как и многие, из детского увлечения туризмом – сперва просто походы, потом – походы в горы и т. д.. Затем стал чемпионом СССР, участвовал в самых сложных экспедициях, восходил на сложные восьмитысячники.

Погибшие с ним Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев были в этом экстремальном виде спорта новичками, но весьма увлеченными.

«Кашаев стал заниматься сравнительно недавно, - рассказывает Копейка, - но за три года успел исходить много маршрутов. Имел хорошую спортивную форму и подготовку. Он – бизнесмен, и альпинизм был для него какой-то отдушиной, он буквально жил им последние годы!»

Дмитрий Коняев в Харьковском клубе альпинизма и скалолазания тоже был на хорошем счету. «Он – кандидат химических наук, начальник отдела в солидной фирме, считался очень способным и молодым альпинистом… Словом, от нас уходят самые лучшие…», - с грустью говорит Геннадий.

Семье Игоря Свергуна (жене Тамаре и сыну Егору, которому завтра, 26 июня, исполнится 13 лет) о трагической гибели мужа и отца пришлось сообщить другому известному альпинисту – Сергею Бершову (мастер спорта международного класса по скалолазанию и альпинизму, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион СССР и Украины).

«Мы не просто знали друг друга с Игорем, мы были ближе, чем родственники. Мы с 1990 года – 23 года уже – ходим вместе в горы. Представляете себе?! Это мой напарник по восхождениям, это мой партнер, безгранично надежный человек – только с таким можно ходить в связке. Я был уверен в нем, а он во мне», - поделился с нами спортсмен.

По его словам, никаких тревожных предчувствий у Свергуна перед этой экспедицией не было. «Мы встречались во время подготовки – я давал ребятам консультации по экспедиции, по восхождению. Они уезжали в 4 утра, поэтому я провожать не пришел, но попрощался с ним вечером. Пожелал удачи, и быть осторожными. Быть осторожным в горах можно, имея опыт и предчувствие, но против лома, вернее, против вооруженных людей, нет приема…», - говорит Бершов.

Район, в котором было совершено убийство, как уверяет Бершов, безопасный совершенно. «Там очень тихо и спокойно. Каждый год туда приезжает очень большое количество людей и местное население относится к этому прекрасно, потому что это рабочие места для них – они проводники, повара, носильщики. Поэтому местные всегда там исключительно доброжелательны», - уверяет Сергей.

Знаменитую Нанга Парбат Бершов, побывавший на ее вершине 16 лет назад, самой сложной горой в мире не считает. «Еще в конце прошлого века эту гору действительно называли «Кровавая Нанга Парбат», потому что альпинисты гибли там целыми группами – сперва австрийские и немецкие, потом другие. Но со временем это название забылось, гора стала покоряться. Но, конечно, сложность восхождения зависит от маршрута. Наши ребята шли по маршруту Кристофера – он непростой, там есть сложные участки – около 120–150 метров – вертикальная стена, ну, и, вообще, высота более 8000 метров накладывает свои сложности, конечно», - объясняет он.

При этом спортсмен уверен, что случившееся повредит репутации суровой, но популярной у профессионалов горы. «Я думаю, что популярность восхождений в Пакистане снизится вообще, потому что, кто поедет туда, когда гражданских расстреливают, людей, которые не имеют отношения ни к военным, ни к политике, ни к чему. Этот террор ничем не объясним и таких людей (террористов, - УНИАН) надо просто уничтожать в ответ, наверное, а не судить, чтобы зло не оставалось безнаказанным», - считает Бершов. И с ним трудно не согласиться в этом случае.

Смогут ли семьи погибших получить какую-либо материальную компенсацию в качестве родственников жертв терроризма, пока точно не известно, но, на это есть надежда – правительство Украины уже взяло случившееся на особый контроль и потребовало у Пакистана справедливого наказания виновных и выплаты семьям погибших надлежащей компенсации.

Справка УНИАН

Нанга Парбат (Nanga Parbat) – девятая по высоте гора мира (8126 м), находящаяся в северо-западных Гималаях на территории пакистанской части штата Кашмир, она – одна из 14-ти восьмитысячников на планете и входит в тройку (после Аннапурны I и К2) самых опасных для восхождения. Ее юго-восточная сторона (Рупальская стена) является самой высокой отвесной стеной в мире – 4,5 километра, альпинисты называют ее «пожирательницей людей». Смертность среди дерзнувших покорить эту вершину составляет 22,3%. Только за 2011 год на Нанга Парбат погибло 64 альпиниста (третье место после Эвереста и Аннапурны I), а за все время восхождений, по приблизительным подсчетам, жертвами горы стали около 400 человек.

Первая попытка покорить вершину была предпринята в 1895 году лучшим альпинистом своего времени – британцем Альбертом Фредериком Маммери. Он и стал первой жертвой суровой Нанга Парбат. За последующие пятьдесят лет гора поглотила еще пять экспедиций – некоторые из них погибли в полном составе под лавинами. Первое удачное восхождение на гору было совершено 3 июля 1953 года участником немецко-австрийской экспедиции Германом Булем. По трагическому совпадению спустя почти ровно 60 лет – 23 июня 2013 года – у подножья этой горы погибли альпинисты. Только не по вине природы, а по умыслу человека.

Анастасия Береза