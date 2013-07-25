Еще одного участника Врадиевского шествия оштрафовали

Шевченковский райсуд Киева обязал выплатить 10 необлагаемых минимумов доходов граждан еще одного участника Врадиевской ходы Владимира Иванова. Как сообщает Радио Свобода, такое решение суд принял на заседании.

Поводом для этого решения стал протокол о нарушении правил проведения мирных собраний.

Житель города Лубны на Полтавщине Владимир Иванов пешком пришел в Киев, чтобы защитить свое право не быть подвергнутым пыткам в милиции.

22 июля 2013 инициатор Врадиевской ходы Василий Любарец получил 10 суток административного ареста за организацию и проведение митинга на Майдане.

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По данным Владимира Иванова, сейчас в центре Киева остаются почти 30 активистов, которые требуют адекватного расследования событий в Врадиевке и отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко из-за разгона 19 июля акции протеста на Майдане.