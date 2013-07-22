По второму протоколу организатору Врадиевского шествия дали 10 суток

Его обвиняли в нарушении правил проведения мирных собраний. Как сообщает Радио «Свобода», такое решение объявил судья Анзор Саадулаев.

В ответ на такое решение Любарец объявил голодовку. Несколько поддерживающих его активистов также присоединились к этой акции.

Ранее другой судья Шевченковского суда по такому же обвинению оправдал Любарца, не найдя состава правонарушения, отмечает Радио «Свобода». Милиция составила против активиста два протокола по обвинению в нарушении правил проведения мирных собраний, но в разные дни: 19 и 20 июля.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 18 июля милиция разогнала митинг, проводимый жителями пгт Врадиевка, где в ночь на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали местную жительницу. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты.

Участники акции установили палатки. Вечером 18 июля милиция начала сносить эти палатки. Людей били, выхватывали из толпы по одному. По меньшей мере трое журналистов «5 канала» пострадали во время разгона митинга.

19 июля на пресс-конференции начальник ГУ МВД в г. Киеве Валерий Коряк сообщил, что бойцы спецподразделения милиции «Беркут» при снесении палаток не нарушали инструкции.

Ранее сегодня, 22 июля, Шевченковский районный суд Киева закрыл производство по административному делу в отношении координатора Врадиевского шествия, активиста гражданского движения "Общее дело" Василия Любарца, возбужденному за неисполнение решения Киевского городского административного суда, который запретил проведение акций на Майдане Незалежности до 31 июля.

Судья Наталия Волокитина в своем постановлении отметила, что решение Киевского городского административного суда не было персонифицированным, поэтому оно не может касаться какого-либо конкретного лица, как в данном случае - Любарца, соответственно, производство по делу закрывается.