СМИ: Украинцы массово инфицируются гепатитом С при переливании крови (видео)

"Два дня, как я выписался - попал в инфекционное отделение с гепатитом. И там никаких рассуждений не было, что это произошло в результате переливания", - рассказал ТСН больной Александр Шмило.

В группе риска также больные гемофилией и онкологией. Избежать распространения инфекции возможно, если изменить неуклюжую систему диагностики донорской крови. Сейчас в Украине вирус гепатита определяют по устаревшей методике. Наличие болезни определяют благодаря антителам, которые вырабатывает организм в ответ на вирус.

Однако антитела появляются не сразу, иногда даже через 3 месяца после заражения. "Если человек сдаст кровь в этот период, то в анализах, по всем правилам в системе донорской крови, он просто будет отрицательным. И не покажет, что человек является инфицированным", - пояснил директор общественной организации "Остановим гепатит" Дмитрий Коваль.

В США и странах Европы уже давно пользуются более эффективной методикой. В Украине для этого нужно изменить принцип диагностики крови и закупить современное оборудование. Которое распознает не антитела, а сам вирус - и к тому же весьма быстро. На всю Украину только 2 центра крови имеют такое оборудование. Покупать аппаратуру государство не торопится. Цена одного прибора - 4 млн грн. Зато в прошлом году потратили семь раз больше на машины, которые определяют антитела.