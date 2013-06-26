Квасневский назвал репрессивную наркополитику дорогой в никуда

Об этом он заявил на пресс-брифинге международной конференции «Наркополитика в Восточной Европе в контексте коррупции», который состоялся 26 июня в Киеве.

Например, он вспомнил, как в 2000 году, когда был президентом Польши, подписал закон, который усиливал наказание за хранение запрещенных веществ. Однако на конференции Квасневский признал, что подписание закона было ошибкой.

«Через 12 лет оказалось, что это дорога в никуда», - сказал экс-президент Польши, - «Мы (Восточная Европа-УНИАН) являемся единственным регионом, где отмечается рост заболеваемости ВИЧ-СПИД».

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Желание исправить ошибку, по словам Квасневского, стало одной из причин, почему он активно включился в работу над проблемами глобальной наркополитики.

Так, Квасневский апеллировал к успешному опыту снижения вреда от наркозависимости в таких странах как Португалия, Чехия и Швейцария, которые вместо того, чтобы идти путем усиления репрессивных мер в отношении больных наркозависимостью, наоборот, их смягчали.

Также он отметил, что данная конференция проходит в очень важный момент, когда Украина приближается к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. «Если Соглашение будет подписано, это будет иметь не меньшее значение, чем референдум 1991 года, когда Украина проголосовала за свою независимость», - сказал Квасневский.

По мнению экс-президента Польши, в контексте присоединения Украины к европейскому сообществу следует гуманизировать государственную наркополитику и полностью декриминализировать хранение небольших доз наркотиков.

Справка УНИАН. Международная конференция «Наркополитика в Восточной Европе в контексте коррупции» приурочена к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков и Международного дня в поддержку жертв пыток, которые по инициативе Генассамблеи ООН отмечают 26 июня.

Организаторами конференции выступили Международный фонд "Возрождение" (Украина) и журнал "Krytyka polityczna" (Польша).

Организаторы и участники конференции ставят целью смягчения репрессивной наркополитики в Украине, в частности, увеличение пороговых количеств запрещенных веществ, за хранение которых наступает уголовная ответственность, и которые в Украине в десятки раз ниже, чем в других странах Европы и в России.

По мнению организаторов и участников конференции, данная мера позволит радикально уменьшить темпы распространения таких опасных заболеваний как ВИЧ и гепатит С, уменьшит коррумпированность среди правоохранителей и сэкономит бюджету государства миллионы гривен, которые идут на содержание в тюрьмах десятков тысяч осужденных за хранение небольших количеств запрещенных веществ, а также упростит доступ к таким веществам тяжелобольным, которые нуждаются в обезболивающих.