В Кривом Роге задержали двух работорговцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления МВД в Днепропетровской области Виктор Бабенко.

«Злоумышленники вербовали выходцев из детдомов на работу в Москву, где тех заставляли заниматься попрошайничеством. На месте у прибывших отбирали паспорта», - отметил Бабенко.

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По его словам, злоумышленники задержаны «на горячем» - при отправке с вокзала на поезде «Кривой Рог - Москва» в столицу России нескольких местных жителей.

Бабенко сообщил, что сейчас доказано 5 фактов отправки людей в российскую столицу.

Открыто уголовное производство по ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Следствие устанавливает других предполагаемых членов организованной преступной группы по торговле людьми и общее количество пострадавших от их деятельности.