Депутаты призывают Президента ветировать законы об утилизационном сборе

Они предусматривают введение так называемого утилизационного сбора с импортных автомобилей. В обращении подробно описаны негативные последствия от действия этих законов и раскрыты реальные мотивы их принятия. Это необоснованность базовых ставок налога, возможное подорожание доступных для населения автомобилей и скрытые коррупционные составляющие принятых законодательных актов.

По словам Игоря Рыбакова, он является последовательным противником законопроектов, которые предусматривают внедрение так называемого утилизационного сбора.

"На всех этапах обсуждения этих документов в первом и во втором чтении мы публично выражали свою позицию и призывали коллег не поддерживать такие вредные для страны нововведения. К сожалению, к нам не прислушались. Но я уверен, что Президент, разобравшись в сути этих законов, примет правильное решение и ветирует законодательные акты. По этому поводу мы обратились к главе государства с официальным депутатским обращением", - сообщил Игорь Рыбаков.

В обращении, среди прочего, подчеркивается необоснованность базовых ставок налога, которые заложены в законе №0975.

"Напомню, что с новых легковых авто хотят брать от 4,7 до 30,2 тыс. грн., с бывших в употреблении от 9,4 до 60,5 тыс грн. Остальные транспортные средства облагаются налогом в 8,8-14,7 тыс. грн. для новых и 17,6-29,4 тыс. грн. для б.у. Но почему в законе именно эти цифры? Если это связано со стоимостью процесса утилизации, то почему в сопроводительных документах мы не увидели никаких расчетов по этому поводу? И какое отношение к этому имеет объем двигателя? Ни депутатам, ни общественности никто этого не объяснил. Создается впечатление, что все эти цифры брались с потолка. А к утилизации и экологии эти законы не имеют никакого отношения. Их цель - любыми средствами выбить дополнительные деньги из граждан, даже ценой ухудшения их жизненного уровня", - говорит Игорь Рыбаков.

Он подчеркивает, что депутатов, которые подписали обращение на Президента, заботят как убытки импортеров, так и то, как эти законы скажутся на покупателе, а именно на наших гражданах.

"Уже сейчас говорят о подорожании иномарок на 1,5-5 тыс. долларов. И речь тут не столько о суперпрестижных авто, сколько об автомобилях эконом-класса. Покупательная способность людей падает, это в целом негативно отразится на экономике страны. В этих условиях стоило бы стимулировать спрос, а не угнетать его. В европейских странах водителю даже доплачивают за утилизацию авто. Это действительно улучшает экологию. Но у нас людей хотят вернуть к временам, когда даже самый некачественный автомобиль является роскошью", - заявил Игорь Рыбаков.

Также он подчеркнул, что в законопроектах №0975 и №0936 немало коррупционно опасных моментов.

"Например, сказано, что авто, которому больше 30 лет подлежит утилизации. Но опять же нет четких критериев. Какие гарантии, что завтра ГАИ не начнет массово останавливать старые "Москвичи" и "Жигули", забирать их на штрафплощадки, требуя выкупа под угрозой утилизации. Также вне закона окажутся тысячи действующих пунктов авторазбора. В законе прописали такие условия для их работы, что мелкие предприятия на этом рынке, скорее всего, разорятся, а вся эта сфера деятельности может быть подмята под себя определенными людьми, которые, собственно говоря, и лоббировали эти законы", - прогнозирует Игорь Рыбаков.

"Уверен, что Президент как никто другой заинтересован в поддержании достойного уровня жизни граждан и в стабильности экономики. Эти законы подрывают и то и другое. Поэтому лучший выход их ситуации это использование права вето. И мы, как члены профильного парламентского комитета, уверены, что глава государства это понимает и защитит страну от негативных последствий подобных инициатив", - заявил Игорь Рыбаков.