Виновник «яичного инцидента» с Коморовским получил год условно

Парень, раздавивший яйцо на плече Президента Польши Бронислава Коморовского, получил год ограничения свободы с испытательным сроком один год.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

«Год ограничения свободы с испытательным сроком один год – такой вердикт озвучили служители Фемиды молодому человеку, который совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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В милиции напоминают, что инцидент произошел в Луцке 14 июля сразу после богослужения в костеле святых Петра и Павла, где прошла общая молитва в память о жертвах Волынской трагедии. Когда Президент Республики Польша Коморовский непосредственно подошел пообщаться с верующими, которые ожидали на площади, юноша из толпы похлопал его по плечу рукой, в которой было яйцо.

Работники милиции мгновенно вывели молодого мужчину, и после освидетельствования в областном наркодиспансере доставили в следственное управление УМВД Украины в Волынской области. По данному факту начали уголовное производство. Все следственные действия проводились при участии адвоката. На период следствия подозреваемому была избрана мера меры пресечения – личное обязательство.

После окончания досудебного расследования дело с обвинительным актом было направлено в суд.