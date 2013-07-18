В Венгрии у детсада нашли 100-килограммовую бомбу

Из-за находки венгерская полиция эвакуировала около 10 тысяч человек из города Секешфехервар, расположенного в центре страны.

Как сообщили власти города, бомба весом в 100 кг содержала 25 кг взрывчатки.

Бомбу обнаружили возле детской песочницы в густонаселенном районе города Секешфехервар.

"Найти такую огромную бомбу в заселенной части Венгрии в наше время - редкость", - заявил на пресс-конференции представитель местных властей Норберт Данкс.

Местные СМИ сообщают, что были эвакуированы жители территории радиусом в 400 метров.

Города и городки Венгрии подвергались мощным бомбардировкам в последние месяцы Второй мировой.

Венгрию много бомбили силы США, Великобритании и Советского Союза.

Как следствие, под землей осталось много устройств, которые так и не взорвались. Часто их находят во время строительства.

В среду полиция эвакуировала около полутора тысяч человек в Будапеште после того, как строители нашли бомбу.

До сегодняшнего дня все бомбы обезвредили без ущерба и жертв.

ВВС Україна