Милиция гналась за продавцами фальшивых гривен до самой Полтавы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, в дежурную часть Диканского райотдела милиции 18 июля обратился местный частный предприниматель, владелец магазина игрушек. Мужчина сообщил, что неизвестная молодая девушка за приобретенный в его магазине товар рассчиталась фальшивой банкнотой в 200 гривен. Когда продавец увидела, что деньги очень странные на вид, выбежала из магазина в поисках девушки, но никого не застала.

Продавец магазина смогла описать правоохранителям автомобиль, на котором уехала девушка и примерное направление его движения.

По словам начальника УМВД Полтавской области Эдуарда Федосова: «Догнали подозреваемый автомобиль работники милиции только при въезде в город Полтаву. С помощью наряда Государственной службы охраны милиционерам удалось его остановить и задержать всех, кто там находился. Во время осмотра автомобиля, милиционеры обнаружили и изъяли 20 поддельных купюр номиналом 200 гривен, 11 купюр номиналом по 100 гривен и 3 купюры по 50 гривен».

Вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы.

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Задержанными оказались жители города Константиновка Донецкой области: 41-летний ранее судимый мужчина и его 17-летняя подруга. По их словам, они приехали на Полтавщину посмотреть достопримечательности гоголевского края. Когда закончились деньги, по утверждению подозреваемого, он купил поддельные купюры у случайных прохожих. Злоумышленники сбывали фальшивые деньги на рынках, в маленьких торговых точках, магазинчиках без видеокамер и специальных приспособлений.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег).