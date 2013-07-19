Украинцы в Польше видят рост антиукраинских настроений

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Варшаве, комментируя запланированное на завтра проведение исторической реконструкции Волынской трагедии.

За словами Тимы, недавно на этнических землях лемков на юге Польши появились надписи "Украинцы - прочь отсюда!", что сигнализирует о возможной большой проблеме в будущем.

Тима сказал, что в 1995-1996 годах в граничащем с Украиной Перемышле и его окраинах острой была проблема не только антиукраинских лозунгов, но были случаи нападений на украинскую школу, помещение ОУП и участников украинского фестиваля.

Он напомнил, что недавно в польском Белостоке дошло до инцидентов на этнической почве с чеченцами и литовцами. Тима не исключил, что следующими могут стать украинцы.

Тима отметил, что один из авторов запланированной на завтра реконструкции публично заявлял о необходимости максимально "зацепить эмоции" людей, чтобы больше из них начали интересоваться Волынской трагедией, заметив, что этой цели можно достичь за счет демонстрации "каких-то ужасов".

Тима назвал сложным блокирование завтрашней реконструкции. По его словам, организаторы имеют поддержку местных органов власти, и до сих пор никто, кроме инициаторов, не знает точного сценария события.

"Нужно было им доказать, что там пропаганда насилия или нацистской либо иной (запрещенной) символики. А этого, по-видимому, там нет, и город этот пропагандирует", - сказал Тима.

Собеседник агентства также подчеркнул, что советник Президента Польши Томаш Наленч, ряд польских историков и других лиц, которые понимают более "широкий аспект" этой проблемы, были против организации этого мероприятия, но организаторы проигнорировали их мнение.

"Они играются, потому что знают, что эта тема сейчас на волне и что нужно ее использовать", - сказал Тима, добавив, что большинство людей просто не осознают последствий таких действий.

Как сообщал УНИАН, ОУП призвала польские власти отменить запланированную на 20 июля историческую реконструкцию Волынской трагедии, которую организовало Перемышлянске объединение исторической реконструкции "X D.O.K." при поддержке городов Радимно и Сталева Воля.

По данным официальной переписи населения 2011 года, в 38-миллионной Польше проживало почти 50 тысяч этнических украинцев, которые по своему количеству заняли четвертое место среди всех национальных меньшинств в этой стране.

В то же время эксперты отмечают, что в действительности в Польше может быть значительно больше этнических украинцев (в настоящее время польских граждан), чем показывает официальная статистика, напоминая, что в начале 1990-х годов их было здесь 250 тысяч.

По данным польской Администрации по делам иностранцев, на начало этого года право легального пребывания в стране имели 34 тысячи граждан Украины, которые приехали в Польшу на работу, учебу или создали семью с польскими гражданами.

Украинцы являются абсолютными лидерами среди иностранцев, которые имеют право легального пребывания на польской территории, по количеству выданных разрешений на работу, студентов в польских вишах, а также по количеству выданных виз.