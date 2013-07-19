Украинцы Польши призвали отменить историческую реконструкцию Волынской трагедии

Об этом говорится в заявлении председателя ОУП Петра Тимы и секретаря организации Мирослава Купича, имеющемся в распоряжении агентства УНИАН.

Наибольшая организация украинцев в Польше решительно осуждает проведение этого мероприятия и называет его "гадким разжиганием негативных эмоций" в польском обществе и "злоупотреблением" трагедией поляков, украинцев и других народов во времена Второй мировой войны.

По теме: Эксперт: Волынская трагедия не помешает евроинтеграции Украины

"Мы не понимаем мотивов, из-за которых организаторы решили таким образом почтить польских жертв на Волыни. Погибшим необходимы почтение, молитва и достойное захоронение. А современным поколениям поляков и украинцев необходимо сделать все, чтобы такая трагедия никогда не произошла в будущем", - говорится в заявлении.

ОУП отмечает, что историческую реконструкцию Волынских событий планируется провести на землях, где в 1944-1947 годах совершались массовые преступления против украинцев, которые на тот момент были гражданами Польши и жили на этих территориях.

В заявлении отмечается, что недалеко от 5,5-тысячного городка Радимно, где должно состояться мероприятие, есть много других местностей, где совершались массовые убийства украинцев, среди которых Копытники, Скопув, Бахув, Бжузка, Новый Люблинец и Пискоровице.

"Или же в рамках демонстрирования правды о польско-украинском прошлом украинская община в Польше должна организовать реконструкции истребления жителей этих и других местностей польскими вооруженными формированиями? Куда, однако, нас и польское большинство должна была бы привести эта дорога?" - подчеркивают представители ОУП.

Авторы заявления убеждены, что это мероприятие в действительности не будет служить почтению памяти жертв Волынской трагедии, а лишь "пробудит негативные стереотипы на тему украинцев и будет учить молодых поляков ненависти к украинским соседям".

"На такого типа "реконструкциях" не удастся построить добрососедские польско-украинские отношения", - подчеркнули в ОУП.

Согласно официальному сообщению власти Радимно, которое есть в распоряжении УНИАН, завтрашняя реконструкция Волынской трагедии станет частью двухдневных мероприятий к ее 70-летию под названием "Не к мести, а к памяти призывают жертвы". Событие организуют Перемышлянское объединение исторической реконструкции "X D.O.K.", власть Радимно и местный центр культуры, а также город Сталева Воля.

"Эта особая форма почтения имеет целью воссоздания памяти невинных жертв этого геноцида и стремления к единению через демонстрацию исторической правды", - говорится в сообщении на сайте города. В воскресенье планируется богослужение.

Председатель "X D.O.K." Мирослав Майковский заявил изданию Gazeta Wyborcza, что реконструкция состоится независимо от призывов украинцев.

"ОУП имеет право призывать об отмене мероприятия. Мы живем в демократическом государстве. Но я ожидаю от них оглашения позиции по делу марша фашистов, который состоялся в прошлом году во Львове по случаю 70-й годовщины создания дивизии СС-Галиччина и большой акции по этому поводу. Эти мероприятия профинансировал городской совет Львова", - сказал он.

Историческая реконструкция Волынской трагедии запланирована на 21.30 по польскому времени. В ее рамках состоится сжигание подготовленных для этого нескольких домов. По данным организаторов, спонсорами этого события выступили фирмы Naftomontaї и Auto Moto Fan.