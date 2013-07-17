В этом году хасидов в Умани будут охранять 400 милиционеров

В Умани Черкасской области во время паломничества хасидов в сентябре охрану общественного порядка будут обеспечивать более 400 работников милиции.

Как сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк во время встречи с послом Государства Израиль в Украине Реувеном Дин Элем и атташе по вопросам безопасности Посольства Израиля в Украине Рои Алькоратом.

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С 4 по 6 сентября в Умани на могиле цадика Нахмана и в местной синагоге состоятся ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Га-Шана (Нового года по иудейскому календарю).

По словам Ратушняка, важную роль в обеспечении порядка во время мероприятий играет сотрудничество украинских коллег с полицией Израиля. Так, в 2012 году, совместно с милицией Украины охрану общественного порядка во время проведения культовых мероприятий в Умани в круглосуточном режиме обеспечивали 12 сотрудников полиции Израиля.

“Хочу выразить уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества в этом году и оказании более эффективного влияния на ситуацию во время пребывания на территории государства паломников-хасидов”, - отметил Ратушняк.