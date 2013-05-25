Осенью Умань посетят более 20 тысяч хасидов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной государственной администрации, об этом шла речь на областном совещании 24 мая по вопросам подготовки к празднованию Рош-Га-Шана и приема хасидов-паломников.

По словам городского головы Умани Юрия Бодрова, это приблизительно столько же, сколько и в прошлом году.

«В этом году Новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября. А в Умань они начнут съезжаться за несколько дней до праздника. Первый рейс с хасидами следует ожидать уже 1 сентября, – сказал Бодров. – Паломники прибывают через аэропорт “Борисполь” и аэропорты Винницы и Одессы».

По словам главы Черкасской облгосадминистрации Сергея Тулуба, в течение последних двух десятилетий в Умань приезжают тысячи брацлавских хасидов на празднование Рош-Га-Шана. Только в прошлом году на праздник съехались почти 23 тыс. паломников из 24 стран мира.

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В течение последних лет действует рабочая группа облгосадминистрации, которая занимается вопросом пребывания паломников в Умани. Был реализован план мероприятий по подготовке инфраструктуры города к принятию паломников. В частности, своевременно оборудован палаточный городок, организованы пункты питания, осуществлен ремонт подъездных дорог, ремонт сети уличного освещения, сказал Тулуб.

В то же время, по словам губернатора, несмотря на реализованные проекты, остается достаточно много актуальных проблем, например: закупка дополнительного количества воды (почти 24 тыс. куб. м), работа по санитарной очистке микрорайона, функционирование аварийных служб.

Обычно хасиды селятся в частном секторе, в квартирах жителей Умани и в мини-гостиницах. В прошлом году даже фиксировали случаи, когда паломники селились в стихийных палатках. В этом году часть паломников также будет проживать в палаточном городке. Обычно там поселяется около 2 тыс. хасидов. Однако в этом году, как ожидается, желающих будет больше. Поэтому Уманская еврейская ассоциация обратилась к чиновникам с предложением расширить палаточный городок в этом году до 3 тыс. мест, а в следующем - до 5 тыс. Будут питаться паломники в течение праздничных дней в шести временных пунктах питания. В самом большом из них за один раз могут отобедать до 20 тыс. человек.

По словам представителя Международного благотворительного фонда им. Ребе Нахмана Нахман Эльхадат, «в прошлые годы нам помогла власть Черкасской области. Поэтому, конечно, нам хотелось бы и дальше сотрудничать. В этом году только в палаточном городке мы ожидаем до 3 тысяч человек. Надеюсь, все пройдет без осложнений и на достойном уровне»