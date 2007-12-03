Блохин не исключает, что Евро-2012 в Украине может не состояться

Главный тренер сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН не исключает, что финальная часть чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине может не состояться.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал журналистам в Ивано-Франковске.

По словам О.БЛОХИНА, риск провала проведения в Украине финальной части Евро-2012 «реален на 80%».

"Это все еще под большим вопросом, - сказал О.БЛОХИН. – Почему? Если не снесут (торговый комплекс) «Троицкий», который строится перед НСК «Олимпийский», то, может, и не будет Евро-2012».

По мнению О.БЛОХИНА, «вместо стадиона, скорее всего, если не будет Евро-2012, сделают какой-нибудь бизнес-центр».

«Площадь там большая, – сказал он. - Если не решится этот вопрос, то, наверное, и стадиона не будет. Я не понимаю, как можно снести «Олимпийский», который был еще при Хрущове. Это национальная гордость. Есть памятники древности и есть история Украины. «Олимпийский» - это история Украины».

По мнению О.БЛОХИНА, если и дальше так будет, что «Президент говорит, и правительство говорит, и мэр (Киева) говорит, и все эти проблемы не решаются, то думаю, что мы останемся без Евро-2012. Реально, что на 80% мы его не получим».