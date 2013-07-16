В Мариуполе задержали водителя, который насмерть сбил младенца в коляске и скрылся

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, днем 15 июля сотрудники Госавтоинспекции обнаружили брошенный автомобиль в лесополосе неподалеку от места происшествия, а вечером того же дня было установлено местонахождение самого водителя.

Парень скрывался в помещении заброшенной фермы, которая также расположена в этом населенном пункте. Сотрудники ГАИ задержали водителя доставили его к следователю для проведения следственных действий.

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По словам старшего следователя следственного управления МВД Украины в Донецкой области Захара Омельченко, в настоящее время открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Однако это только предварительная квалификация, окончательная правовая оценка действиям водителя будет дана после проведения полного комплекса следственных мероприятий, объяснил Омельченко.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст. 135 УКУ (оставление в опасности), за что грозит до 8 лет лишения свободы.

Говоря о личности фигуранта, правоохранитель отметил, что это 23-летний местный житель поселка Талаковка, который 5 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в 23.45 в милицию поступило сообщение о том, что в поселке Талаковка Ильичевского района на пересечении улиц 40 лет Октября и Суворова неизвестный автомобиль на большой скорости сбил детскую коляску, в которой находился 9-месячный ребенок. Бригадой скорой помощи малышка была доставлена в амбулаторию Талаковки, где от полученных травм скончалась.

Установить транспортное средство было сложно, так как мать погибшей девочки находилась в шоковом состоянии и не могла рассказать о произошедшем. На месте происшествия были обнаружены лишь россыпь стекла и боковое зеркало. Но после установления очевидцев аварии удалось выяснить марку автомобиля и личность водителя.