В Мариуполе пьяный водитель сбил маму с коляской, погиб 9-месячный ребенок

В поселке Талаковка в Ильичевском районе Мариуполя произошла трагедия – легковой автомобиль сбил молодую женщину с коляской, в которой находился 9-месячный ребенок.

По словам местных жителей, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. С места происшествия он скрылся и находится в бегах. По теме: Страшное ДТП в Харькове: легковушка вылетела на тротуар, сбив трех человек Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия. В результате ДТП, малыш погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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