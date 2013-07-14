В Мариуполе пьяный водитель сбил маму с коляской, погиб 9-месячный ребенок
13:26, 14 июля 2013Политика
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В поселке Талаковка в Ильичевском районе Мариуполя произошла трагедия – легковой автомобиль сбил молодую женщину с коляской, в которой находился 9-месячный ребенок.
Водитель скрылся с места происшествия / Фото : 0629.com.ua
По словам местных жителей, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. С места происшествия он скрылся и находится в бегах.
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Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия.
В результате ДТП, малыш погиб.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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