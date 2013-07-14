Страшное ДТП в Харькове: легковушка вылетела на тротуар, сбив трех человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, авария произошла 13 июля около 16.40 на углу проспекта 50-летия СССР и Салтовского шоссе, где столкнулись два автомобиля «Киа Чератто» бежевого и черного цвета. После столкновения черный автомобиль выехал на бордюр, сбил светофор для пешеходов, опрокинулся и наехал на трех женщин, которые стояли на тротуаре возле остановки.

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Две женщины, 61 и 53 лет, доставлены в больницу скорой и неотложной помощи в шоковом состоянии. У обеих - закрытые черепно-мозговые травмы, другие повреждения разной степени тяжести.

Третья женщина, 1977 года рождения, погибла на месте от полученных травм.

Данные о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Расследование проводит Следственное управление ГУ МВД Украины в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура области.