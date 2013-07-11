Причина ликвидации ОГАУ в его земле, которая стоит $150 миллионов - ректор

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил ректор университета Сергей Корлюк.

«Аграрный университет когда-то располагал огромными земельными участками. Сейчас не такие они огромные, но скажу, что стоимость земли аграрного университета, рядом с Ильичевском, – 150 миллионов долларов. И это - только сельскохозяйственная земля», - сказал Корлюк. Он добавил, что назвать точную стоимость корпусов затрудняется, «это 63 тыс. кв. метров недвижимости в центре города - тоже огромные площади, огромные деньги. Возможно, это имущество и стало причиной возни, которая началась по объединению. Кому-то эти земли могли приглянуться», - сказал ректор.

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Он добавил, что, согласно проекту по объединению вузов, студенты университета переходят в ведомство академии, а имущественный комплекс – от Министерства агрополитики и продовольствия Министерству образования.

«О передаче имущественного комплекса пищевой академии нет ни слова... Не знаю, как они планируют: имущество - в одну сторону, а нас – в другую?», - сказал Корлюк.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Кабинет министров Украины принял распоряжение об оптимизации управления высшими учебными заведениями Украины. В соответствии с этим решением, Одесский аграрный университет, который готовит ветеринаров, агрономов, землеустроителей и механизаторов, планируется ликвидировать путем присоединения к Одесской национальной академии пищевых технологий.

2 июля на пресс-конференции в УНИАН преподаватели и студенты университета выразили свой протест против уничтожения аграрной науки в Украине.

4 июля Одесский областной совет просил Кабинет министров не объединять Одесский государственный аграрный университет с Одесской национальной академией пищевых технологий.