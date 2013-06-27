Студсовет Одесского аграрного университета против объединения вузов

Об этом говорится в обращении студенческого совета к Президенту Украины Виктору Януковичу, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Студенческий совет Одесского государственного аграрного университета обращается к Вам с просьбой оставить наш ОГАУ в подчинении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, поскольку мы уверены, что аграрные вузы должны подчиняться министерству соответствующего профиля, поскольку имеют свою специфику обучения и практики, свои традиции и видение" , - говорится в обращении студенческого совета ОГАУ.

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Как сообщал УНИАН, 26 июня министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник заявил, что Кабинет министров принял решение об объединении Одесской национальной академии пищевых технологий и Одесского государственного аграрного университета.

Он объяснил, что таким образом удастся обеспечить подготовку специалистов, работающих в аграрной и перерабатывающей сферах сельского хозяйства, в одном вузе.

«Будет полностью вся линейка - от выращивания продуктов до их переработки и хранения», - подчеркнул Табачник.

Министр также отметил, что в результате такого объединения вузов уровень дипломов выпускников-аграриев повысится, поскольку это будет диплом не просто университета, а национального университета.

Ранее с обращением к Януковичу против объединения выступил трудовой коллектив ОГАУ.