В Польше рекомендуют не пользоваться пунктом пропуска Зосин-Устилуг
Польская пограничная служба рекомендует пользоваться другими пунктами пропуска на границе с Украиной в обход "Зосин-Устилуг" (Волынская область) в связи с ремонтными работами, которые планируется завершить в 1-м квартале 2014 года.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба пограничников.
Реконструкция, которая проводится в названном пункте пропуска, предусматривает строительство новых павильонов в направлениях, как на въезд, так и на выезд из Польши.
"Работы при строительстве могут продлиться до осени этого года, а завершение реконструкции всего пункта пропуска запланировано на первый квартал будущего года", - отметила пресс-служба.
По теме: Польша планирует открыть в Украине 17 визовых центров
Пограничники заверили, что приложат максимум усилия, чтобы в этом пункте пропуска не образовывались большие очереди, но призвали путешествующих к пониманию ситуации и рекомендовали пользоваться, по возможности, другими пунктами пропуска.
Справка УНИАН. На польско-украинской границе протяжностью около 540 километров действует 12 п.п. (по шесть автомобильных и железнодорожных), ряд экспертов и украинских и польских политиков называли это слишком малым количеством и выступали за его увеличение. Для сравнения в Германии, граница с Польшей которой также превышала 500 км, работало 38 пунктов пропуска, из которых 19 автомобильных.