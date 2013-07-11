Украина выплатит компенсации селянам за сохранение поголовья скота

Как сообщают в Минагрополитики,по состоянию на 1 июня 2013 г. государство уже начислило селянам почти 142 млн гривен по этой программе.

Вместе с тем, селяне продолжают участвовать в программе. Почти 100 тысяч селян, по состоянию на начало июня, впервые подали заявки на дотацию за содержание ими 137 тысяч голов молодняка КРС.

Напомним, что также государство уже несколько лет подряд компенсирует селянам стоимость приобретения доильных аппаратов. А с 2013 г. началась выплата дотации за сдачу скота на перерабатывающие предприятия. Благодаря этим государственным программам поддержки за шесть месяцев текущего года поголовье КРС увеличилось на 3,2%, а производство мяса - на 8,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.