В Киеве заявили о себе 1413 миллионеров

«Количество киевлян, доход которых в 2012 году превысил 1 миллион гривен, по предварительным данным проверок предоставленных деклараций, на сегодняшний день составляет 1413 человек. Столичные миллионеры получили в прошлом году доходов на общую сумму 6,1 миллиарда гривен и в бюджет они должны заплатить более 209 миллионов гривен налога», - сообщила начальник Главного управления Миндоходов в Киеве Ирина Носачева.

Как сообщал УНИАН, в мае Миндоходов столицы подвело предварительные итоги кампании по декларированию гражданами своих доходов, полученных в 2012 году, согласно которым общее число деклараций составило 27 тысяч, а общий показатель задекларированных доходов – 10,292 млрд грн, что на 0,5 млрд больше показателя декларационной кампании 2012 года.