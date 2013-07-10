В «Батькивщине» заявляют, что собрали почти тысячу жалоб на милиционеров Николаевщины

Представители Всеукраинского объединения "Батькивщина" на 10 июля собрали 967 заявлений от населения в Николаевской области о преступлениях или бездействии со стороны милиционеров.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности председателя Николаевской областной организации ВО "Батькивщина" Михаил Соколов.

"Мы сегодня не ожидали такой гражданской активности, только сегодня нами было собрано 967 заявлений, мы вынуждены констатировать, что ситуация в области крайне тяжелая", - сказал Соколов.

По его словам, сегодня прошли 27 пикетов под райотделами милиции в области.

"Юлия Владимировна Тимошенко дала Николаевской областной парторганизации персональное поручение: организовать пикетирование в каждом районном отделении милиции в Николаевской области, а их 27. Мы сегодня организовали по ее поручению 27 пикетов с одной целью - дать работать добропорядочным милиционерам... и выявить оборотней в погонах ", - сказал Соколов.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты из фракции «Батькивщина» прибыли в Николаевскую область, чтобы проинспектировать работу районных отделов милиции и прокуратуры, а также собрать жалобы местных жителей на милиционеров.

В инспекционную группу входят народные депутаты Андрей Парубий, Игорь Бриченко, Геннадий Москаль, которые планируют объехать райцентры Николаевской области, посетить районные управления МВД и прокуратуры и провести прием граждан по сбору жалоб на деяния или бездействие работников правоохранительных органов.