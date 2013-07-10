Парубий: таксист подтверждает участие двух врадиевских милиционеров в изнасиловании

Депутат Верховной Рады Украины от ВО «Батькивщина» Андрей Парубий заявил 10 июля журналистам в Николаеве, что задержанный по делу об изнасиловании и избиении во Врадиевке 29-летней Ирины Крашковой таксист Сергей Рябиненко дает показания, что в совершении преступлении участвовали оба милиционера.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Парубия, он сегодня общался с прокурором Николаевской области Андреем Курысем и, по его данным, со следствием сотрудничает только один из трех подозреваемых.

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«Оба, которые обвиняются в изнасиловании, оба милиционера, отказываются сотрудничать со следствием. Фактически, сегодня мы имеем свидетельства таксиста Рябиненко. Он называет фамилии и на вопрос, почему не называл Евгения Дрыжака в первый день, говорит: потому что тот был на свободе", - заявил народный депутат.

По его словам, сегодня потерпевшая будет давать показания следствию.

"Сегодня, фактически, будут проведены первые полноценные следственные действия. Адвокат, которая работает с ней (потерпевшей - УНИАН) уже два дня, говорит, что Ирина готова к даче показаний. И на сегодня мы имеем, как минимум, свидетельства таксиста, свидетельства потерпевшей, по поводу того, что было два милиционера", - сказал Парубий.

По его словам, капитан милиции Дрыжак не сможет избежать наказания.

"Нет никаких сомнений, что Дрыжак был одним из тех, кто зверски насиловал и пытался убить Ирину. Мы настаиваем на том, чтоб была квалификация «покушение на убийство». Мы считаем это принципиальной позицией, - сказал нардеп"

В то же время он добавил: "Работники прокуратуры сказали, что не рассматривают такой вариант, и им необходимо завершить следственные действия, чтоб подготовить обвинительный приговор".

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение). По подозрению в совершении данного преступления задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уволенный начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Михаил Кудринский, задержанный в рамках расследования дела о "врадиевских насильниках" по подозрению в сокрытии материалов.

Жители Врадиевки Николаевской области отправились пешим ходом в Киев, где намерены требовать увольнения Захарченко с должности министра внутренних дел Украины и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции.

Участники шествия планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста.