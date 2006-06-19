Глюкоза вышла замуж. Фоторепортаж со свадьбы

Раз пришло лето, наступила и пора свадеб. Любой невесте приятно пройтись под сенью зеленых дерев в белоснежном наряде с декольте, не испытывая при этом климатического дискомфорта. И звезды в этом отношении мало чем отличаются от простых смертных. Поэтому и сыграно ими столько свадеб за последнее время. Минувший уик-энд тоже не стал исключением: вслед за Алсу и Юлией Началовой связать себя узами брака и отметить это событие на полную катушку решила еще одна российская певица - Наташа Ионова, известная любителям отечественной попсы как Глюк`ОZА.

Свадьбу, которая была запланирована уже достаточно давно и за это время успела обрасти всяческими легендами вроде доберманов-привратников, сыграли масштабно: сначала погуляли в столице, а затем перекочевали на родину жениха - известного бизнесмена Александра Чистякова, которая очень кстати оказалась в славном городе Санкт-Петербурге.

Торжественное действо было решено назвать "Электроглюк". Таким метафорически-остроумным образом молодожены решили скрестить сферу деятельности жениха и сценический псевдоним невесты. Под эту выдумку решили подогнать некоторые детали банкетного антуража. Как пишет газета "Жизнь", каждый из накрытых столов носил свое название типа "предохранитель", "замыкание", "электрификация", "высокое напряжение". А на посуде красовался узор в виде линий высоковольтных передач. Хотя вычурность банкета практически только этим и ограничивалась.

Меню было довольно непритязательным, учитывая размах праздника, но все блюда, по свидетельству очевидцев, среди которых были такие известные личности, как Кристина Орбакайте, Юлия Бордовских, Жанна Фриске, Михаил Шац с Татьяной Лазаревой и вездесущая Ксения Собчак, отличались превосходным вкусом. Кстати говоря, этого не скажешь о кулинарных способностях молодой новобрачной: она честно признается, что готовить не умеет и не любит.

Видимо, опасаясь за качество, организаторы свадебного торжества решили взять нехитрым, но проверенным способом – количеством. Свадьба отмечалась в дорогущем подмосковном санатории в Барвихе, затем – в очень узком кругу – переместилась в ресторан на Маяковке, а уж после этого приготовилась отправиться в Питер. В Барвиху молодые и их ближайшие друзья прибыли на пяти ярко-желтых мини-куперах, замаскированных под такси с надписью "Жабовоз" и изображениями жаб. Со стороны смотрелось неадекватно, но, оказывается, "жабами" молодожены называют дам, которые находятся у своих богатых муженьков на содержании. Остается только догадываться, что имелось в виду при подобной раскраске кортежа.

Невеста Наташа, дабы не прискучить разборчивым гостям однообразием своего вида, припасла на торжество сразу несколько нарядов. Причем один раз, как пишет "Комсомольская правда", смена платья произошла весьма эпатажным образом: когда девушка решила-таки исполнить собравшимся свою коронную песню "Свадьба", жених незаметно подкрался к ней на сцене и молниеносно сорвал с нее наряд. Но разочарованию зала не было предела: Наташа, подобно кочану капусты из детской загадки, обрядилась сразу в несколько платьев – и все от Юдашкина, так что под снятым одеянием обнаружилось еще одно, правда, более откровенное. В нем Глюк`ОZА и пустилась в пляс, причем так рьяно, что иногда даже избавлялась от надоевшей обуви и притопывала босыми пятками. Азарт невесты можно понять: музыкальное сопровождение свадьбы было более чем зажигательным. Тон задавала подруга и сценическая, так сказать, партнерша певицы Верка Сердючка, а также "Иванушки", "Ночные снайперы" и Гарик Сукачев.

Так что атмосфера воцарилась вполне свойская, можно даже сказать – семейственная. На торжестве, кстати, присутствовали родители обоих новобрачных, а со стороны невесты – даже бабушка, которая, несмотря на почтенный возраст, отважилась пообещать, что будет вместе с ними вечно, раз они такие "нежные и неповторимые". Наташа, подсев к бабуле за столик, прослезилась – между прочим, первый и последний раз за всю свадьбу. Видимо, поздравления неимоверно ее тронули. Традиционный метко брошенный букет невесты удалось изловить проворной Ксении Собчак, которая безумно этому обрадовалась. Подарок судьбы достался ей взамен роскошного огромного пледа, который она преподнесла молодоженам. Другие гости тоже не пришли с пустыми руками: Юлия Бордовских посулила 100 бутылок вина урожая того года, когда у пары родится первенец, менеджер Глюк`ОZЫ вручил доску для виндсерфинга, а художник Ромеро Бритто, который творит в стиле неопоп-кубизма, привез из Америки портрет Наташи собственноручной работы.

Утро